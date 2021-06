In een uitgebreid en gedetailleerd betoog heeft de rechtbank Den Haag drie dagen lang het omvangrijke strafdossier rond de ramp met MH17 doorgenomen. Die bespreking van het dossier bleef eenrichtingsverkeer, geen van de vier verdachten is namelijk verschenen in de rechtbank om op de bevindingen te reageren. Drie van hen hebben zelfs helemaal niets laten horen, alleen Oleg Poelatov laat zich door advocaten verdedigen.