Beurzen wachten op ECB-besluit en inflatiecijfer VS

De Europese beurzen lieten donderdag weinig beweging zien. Beleggers kijken al de hele week uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Amerikaanse inflatiecijfer, die beide later op de dag bekend worden gemaakt. Van het rentebesluit van de ECB wordt weinig vuurwerk verwacht, maar in de Verenigde Staten is de inflatie in mei naar verwachting opgelopen tot het hoogste niveau in 28 jaar. De centrale bankiers maken zich vooralsnog geen zorgen over de stijgende inflatie, maar beleggers vrezen dat het stimuleringsbeleid in de VS mogelijk sneller dan verwacht wordt afgebouwd en de rente eerder wordt verhoogd.