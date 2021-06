De Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is ook in hoger beroep veroordeeld voor oorlogsmisdaden en genocide in het voormalige Joegoslavië. De VN-rechtbank die de resterende zaken van onder meer het Joegoslaviëtribunaal afhandelt, het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, bleef bij het oordeel dat rechters in 2017 over hem velden. De 78-jarige Mladic moet definitief levenslang de cel in.