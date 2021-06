AEX begint vrijwel vlak aan mogelijk spannende handelsdag

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag vrijwel vlak begonnen aan een mogelijk spannende handelsdag. Alle ogen zijn gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Amerikaanse inflatiecijfer, die beide later op de dag bekend worden gemaakt. Het algemene prijspeil in de Verenigde Staten liep in april al flink op en voor mei wordt een nog sterkere stijging voorzien. Hoewel de centrale bankiers zich geen zorgen maken over de oplopende inflatie, vrezen beleggers dat het stimuleringsbeleid in de Verenigde Staten daardoor wel sneller dan verwacht zal worden afgebouwd en de rente eerder wordt verhoogd.