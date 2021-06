Vakbond FNV wil dat de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden behouden blijven, maar ook dat er een grotere verduurzamingsslag plaatsvindt. Om dat te realiseren is de steun van de overheid nodig. Op het Plein voor de Tweede Kamer maakt FNV later op donderdag zijn wensen en bedenkingen duidelijk, ook met het aanbieden van een petitie.