Vleesverwerker JBS betaalde 11 miljoen euro na cyberaanval

De Amerikaanse tak van vleesverwerkingsbedrijf JBS heeft 11 miljoen euro losgeld betaald na een cyberaanval die begin juni een aanzienlijk deel van de Amerikaanse vleesverwerkingsindustrie stillegde. Dat meldt topman Andre Nogueira van het van oorsprong Braziliaanse bedrijf in een verklaring. „Dit was een zeer moeilijke beslissing om te nemen voor ons bedrijf en voor mij persoonlijk”, zegt Nogueira over het losgeld. „We waren echter van mening dat deze beslissing moest worden genomen om mogelijke risico’s voor onze klanten te voorkomen.”