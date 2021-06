Jongerenwerk heeft weinig aandacht voor de omstandigheden in de Haagse Schilderswijk waardoor jongeren kunnen afglijden in crimineel gedrag. Er zijn veel losse groepen actief in de buurt, maar er is geen samenhang. Dat concludeert onderzoeksbureau EMMA, dat voor de gemeente Den Haag heeft onderzocht hoe de dagenlange rellen in de Haagse probleemwijk afgelopen zomer konden ontstaan.