Shell versnelt zijn strategie om te verduurzamen. Die belofte deed topman Ben van Beurden. In een verklaring rept hij van een uitdaging die Shell niet uit de weg gaat. Ook wees hij erop dat Shell niet het enige bedrijf kan zijn dat gedwongen wordt om zijn uitstoot te verminderen. Hij blijft dan ook verbaasd over het oordeel van de rechter waartegen het bedrijf naar verwachting in beroep zal gaan.