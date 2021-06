Gezondheidsraad keurt proef longkankerscreening zware rokers goed

Het Erasmus MC in Rotterdam mag bij wijze van proef zware rokers gaan screenen op longkanker, oordeelt een commissie van de Gezondheidsraad die de aanvraag heeft beoordeeld. Voor de studie wil het academische ziekenhuis 7500 Nederlandse rokers uitnodigen, die jaarlijks of tweejaarlijks een CT-scan van hun longen laten maken. Het doel is om longkanker al in een vroeg stadium op te sporen, zodat de ziekte beter kan worden behandeld.