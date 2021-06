In een bedrijfspand waar eiproducten worden gemaakt in het Overijsselse Raalte is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. De brand woedt bij Bouwhuis Enthoven aan de Aakstraat in een drogerij en een technische ruimte van het bedrijf. De brandweer is met veel personeel en materieel ter plaatse.