Cryptomunt bitcoin verloor dinsdag flink aan waarde. De digitale munt trok daarmee de aandacht op de financiële markten. Verder was het namelijk een redelijk rustige dag voor beleggers. De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street kwamen nauwelijks van hun plek. Beleggers zijn vooral in afwachting van belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, later deze week.