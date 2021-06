Het hing al een tijdje in de lucht en op 24 maart 2022 is het een feit: de samenvoeging van Amsterdam en Weesp. Het wetsvoorstel hierover is dinsdag goedgekeurd door de Eerste Kamer. Weesp wordt een stadsgebied van de hoofdstad en krijgt een eigen gekozen bestuurscommissie. In februari sprak de Tweede Kamer zich al uit voor het opgaan van Weesp in de gemeente Amsterdam.