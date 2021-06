De bekendste poolreiziger van België is omgekomen tijdens een tocht per snowkite dwars door Groenland. De 58-jarige Dixie Dansercoer overleed maandagavond door nog onbekende oorzaak. Hij leidde een expeditie van 2.200 kilometer van noord naar zuid met een Canadese man en een Nederlandse vrouw. De vrouw is halverwege afgehaakt.