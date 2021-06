Seniorenbond ANBO roept de Nederlandse regering op om snel te regelen dat het gele inentingsboekje op Europees niveau geldt als vaccinatiebewijs tegen corona. Veel mensen hebben hun coronaprikken erin laten zetten of vragen er speciaal een voor aan, maar de status ervan blijft wat schimmig, ook al staat er in verschillende talen in dat het een internationaal certificaat is en staat het ministerie van VWS erin vermeld.