De Russische noordelijke vloot gaat vanaf woensdag grote oefeningen houden in de Barentszzee. Meer dan twintig marinevaartuigen nemen aan de manoeuvres deel. Vlaggenschip is de nucleair aangedreven kruiser Peter de Grote. De marine heeft Russische media laten weten dat het doel van de oefening is „de zeegrenzen in het Noordpoolgebied beter te beschermen”.