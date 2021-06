Het partijbestuur van de SP wil breken met jongerenorganisatie ROOD. Er is al langere tijd onenigheid over leden van die organisatie die ook lid waren van een andere partij. Het meningsverschil is „onoverbrugbaar” en het bestuur is het met een onderzoekscommissie eens dat een „nette scheiding” de enige oplossing is. Het is uiteindelijk aan de partijraad, die over twee weken samenkomt.