Nikkei sluit lager ondanks meevallende krimp economie Japan

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag licht lager gesloten. Een meevallende krimp van de Japanse economie in het eerste kwartaal hield het verlies beperkt. Beleggers bleven echter voorzichtig in afwachting van de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers, die later deze week naar buiten komen. Een sterke stijging van het algemene prijspeil in de Verenigde Staten zou de Federal Reserve ertoe kunnen bewegen om het stimuleringsbeleid sneller dan verwacht terug te draaien.