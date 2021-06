VS vinden deel losgeld terug van cyberaanval op Colonial Pipeline

De Verenigde Staten hebben miljoenen dollars aan losgeld teruggevonden, dat vorige maand was betaald aan de hackers achter de grote cyberaanval op oliepijplijnenbedrijf Colonial Pipeline. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is er namelijk in geslaagd om de hand te leggen op een voorraad bitcoins, goed voor 2,3 miljoen dollar. Het zou gaan om een deel van de bijna 5 miljoen dollar aan bitcoins die Colonial Pipeline had overgemaakt om weer toegang te krijgen tot zijn systemen.