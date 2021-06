Ollongren: Nationaal Coördinator Groningen op de goede weg

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in het eerste jaar dat de organisatie verantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie in Groningen laten zien dat hij „op de goede weg” is. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren maandag in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag van de organisatie. Ondanks de coronacrisis zijn belangrijke doelstellingen gehaald, zo staat daarin.