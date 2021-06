De Europese grens- en kustwacht Frontex is niet in staat effectief de illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit aan de Europese buitengrenzen te bestrijden. Ook is het agentschap onvoldoende voorbereid op nieuwe opdrachten, zoals ondersteuning bij het terugsturen van illegale migranten naar hun thuisland, constateert de Europese Rekenkamer in een vernietigend rapport.