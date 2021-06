De uiterst rechtse Oostenrijkse partij FPÖ wil Herbert Kickl als haar nieuwe leider. De 52-jarige politicus is al voorzitter van de FPÖ-fractie in het parlement. De ex-minister van Binnenlandse Zaken is een fel tegenstander van onder meer immigratie en coronamaatregelen en waarschuwt voor islamisering.