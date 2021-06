Mocht het kabinet beslissen ook jongeren van 12 tot 18 jaar te laten vaccineren tegen het coronavirus, dan is het voor de GGD’en mogelijk haalbaar om daar begin september mee klaar te zijn, denkt voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland. „Als we dat gaan doen, denk ik niet dat het tot heel grote vertraging leidt” in de vaccinatiecampagne, zei Rouvoet maandag op NPO Radio 1.