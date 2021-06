In de rechtbank in Den Haag is het kort geding begonnen dat de gemeente Bodegraven heeft aangespannen tegen complotdenkers. De gemeente heeft drie complotdenkers gedagvaard voor het verstoren van de openbare orde door hun verhalen die ze op internet verspreiden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Het drietal is niet in de rechtbank aanwezig, ze wonen de zitting bij via videoverbindingen.