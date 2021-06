De wolvin die in maart werd doodgereden op de weg van Ede naar Arnhem had een uitgebreide longontsteking. Eerder zijn dode vossen gevonden die eenzelfde longontsteking hadden en daar droeg de besmetting bij aan hun dood. Het is echter niet zeker of de longontsteking van de wolvin invloed had op haar gedrag en daardoor een verhoogd risico op een verkeersongeluk veroorzaakte.