De Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt kiest zondag een nieuw regioparlement. Het zijn de laatste verkiezingen vóór die voor de Bondsdag in september. Vijf jaar lang hebben de christendemocraten (CDU) in Saksen-Anhalt samen met de sociaaldemocraten (SPD) en de Groenen (Bündnis 90/Die Grünen) geregeerd. Dat was mede een monsterverbod tegen de in Saksen-Anhalt zeer sterke rechtse Alternative für Deutschland (AfD).