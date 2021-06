Hij behoorde tot de beste fotolassers van de wereld. Als christen in de petrochemische industrie in de havens van Antwerpen was Christiaan Marree (29) echter voortdurend het mikpunt van spot en hoon. Zijn aanwezigheid riep nog meer gevloek op. Het viel hem zwaar om zijn vak, waaraan hij was gehecht, te verlaten. „Maar ik heb daar achteraf Gods leiding in mogen zien.”