De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een man in Almere drie caracals, beschermde katachtigen, in beslag genomen. Het is verboden deze dieren in Nederland te houden. De man kon ook niet aantonen dat hij de dieren op legale wijze in zijn bezit had gekregen. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt, meldt de NVWA vrijdag,