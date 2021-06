Het laatste woord is nog niet gezegd over de recente aanpassing van de Wet Dieren die voor veel onrust zorgt. Dat zegt verantwoordelijk minister Carola Schouten. De Tweede Kamer nam een „heel open geformuleerd” amendement aan, waardoor er in de wet wordt opgenomen dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten tonen. In de media roeren huisdiereigenaren en boeren zich over de consequenties.