De 29-jarige man uit Aken die op 2 mei in Hoensbroek (gemeente Heerlen) in zijn auto werd doodgeschoten, zat niet alleen in het voertuig. Naast hem zat nog iemand anders. Deze persoon is een belangrijke getuige van de schietpartij, bevestigt de politie een bericht van de lokale omroep ZO-NWS vrijdag.