De eerste hoofdofficier van justitie van het nieuwe Europees Openbaar Ministerie (EOM) Laura Kövesi verwacht de komende tijd veel btw-fraudezaken op haar bordje, ook zaken waar Nederlandse bedrijven en criminelen bij zijn betrokken. „Geen enkel EU-land is schoon”, zegt de Roemeense corruptiebestrijder. Het EOM, waarin ook Nederland zit, is op 1 juni in Luxemburg van start gegaan.