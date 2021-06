Het was donderdagavond te druk bij de Oosterplas in Den Bosch. De politie heeft aanwezigen opgeroepen weg te gaan. Woensdagavond kwamen op de warme zomeravond honderden jongeren samen bij het water. De politie maakte een einde aan een feest bij het meer de Zuiderplas na klachten over geluidsoverlast en omdat het te druk was.