Griekse politie stelt ‘geluidskanon’ op voor ongewenste migranten

De Griekse politie heeft geluidskanonnen opgesteld aan een grensrivier met Turkije om migranten ervan te weerhouden massaal de rivier over te steken en een verblijfsstatus aan te vragen in Griekenland en de Europese Unie. Het gaat volgens de politie om ultramoderne apparatuur die Griekenland zelf heeft bekostigd. Er zijn twee van deze kanonnen opgesteld die enorme en oorverdovende geluidsuitbarstingen van mogelijk 162 decibel uitstoten. Dat is veel meer herrie dan een motor van een straalvliegtuig maakt.