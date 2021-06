Bij twee jonge vosjes die leefden in een natuurgebied in Oost-Groningen is vogelgriep gevonden. De vosjes hadden de ziekte waarschijnlijk opgelopen door besmette watervogels te eten, denkt het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), het expertisecentrum voor ziekten bij wilde dieren. DWHC adviseert hondenbezitters in Friesland en Groningen om hun dieren aangelijnd te houden in gebieden waar ook dode vogels zijn gevonden.