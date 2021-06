Kaag roept CDA, PvdA en GroenLinks op: denk na over samenwerking

De vijfpartijencoalitie waar D66-leider Sigrid Kaag op hoopt, is volgens haar nog steeds goed mogelijk. VVD, CDA, PvdA en GroenLinks werken op regionaal en lokaal niveau goed samen, benadrukt Kaag, in sommige gevallen zonder haar D66. „Ik doe een oproep aan iedereen om nog eens na te denken over hoe in de geschiedenis veel partijen hebben samengewerkt” De overeenkomsten tussen de partijen zijn volgens haar „veel groter dan de verschillen waar mensen zich op richten”.