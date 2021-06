Het Haags Historisch Museum krijgt het interieur van Maison Krul, de legendarische Haagse lunchroom die in 1970 werd gesloten. Liedjesschrijver Michel van der Plas had de deftige gelegenheid in Jugendstil uit 1903 in zijn achterhoofd toen hij met Harry Bannink Tearoom Tango schreef. Het werd dankzij Wim Sonnevelds uitvoering in 1966 een enorme hit en geldt nog altijd als een van de hoogtepunten uit de cabarethistorie.