De Deense vicepresident van de Europese Commissie Margrethe Vestager heeft niets te maken gehad met de Deense inlichtingendiensten die de Verenigde Staten zouden hebben geholpen om andere EU-leiders te bespioneren. Ze was destijds dan wel vicepremier van Denemarken, maar had de inlichtingendiensten niet onder haar hoede, zegt ze in Brussel.