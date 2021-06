De uitgaven aan onlinereclame in Nederlandse media overstegen vorig jaar voor het eerst het bedrag dat aan offlineadvertenties werd gespendeerd. Dit heeft onderzoeksbureau Nielsen uitgerekend. Deze omslag zat er al langer aan te komen, maar de onderzoekers schatten in dat dit door de coronacrisis een of twee jaar eerder is gebeurd dan anders het geval zou zijn geweest.