Ook Duitsland komt mogelijk niet uit onder maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het Europees Hof van Justitie oordeelt donderdag over de al jarenlang te vieze lucht in Duitse steden als Hamburg en München. Als het hof Duitsland op de vingers tikt, is er misschien in sommige plaatsen bijvoorbeeld minder ruimte voor dieselauto’s.