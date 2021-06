In Iran is een enorme brand uitgebroken in een olieraffinaderij aan de zuidrand van de hoofdstad Teheran. Volgens de autoriteiten zijn er geen gewonden gevallen en lijkt sabotage niet de oorzaak. Dat zou mogelijk de explosie van een tank of pijpleiding met vloeibaar gas zijn. De raffinaderij die in 1968 in gebruik werd genomen heet nu de Shahid Tondguyan-raffinaderij en kan 250.000 vaten ruwe olie per dag verwerken.