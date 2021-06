Spaanse politie stuit op ingenieus verstopte ‘houtskoolcocaïne’

De Spaanse politie heeft in samenwerking met Portugese collega’s na lang onderzoek een drugsbende opgerold die cocaïne uiterst ingenieus wist te verbergen. De cocaïne werd door de bendeleden via een ingewikkeld chemisch proces opgenomen in houtskool. Dat maakte het smokkelen een stuk eenvoudiger. De vermomde cocaïne werd van de Colombiaanse stad Barranquilla naar Spanje en Portugal verscheept door ondernemingen die stelden containers houtskool te importeren. De cocaïne werd vooral in de regio Baskenland verkocht.