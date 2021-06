Minister Wouter Koolmees heeft binnensmonds én hardop „gevloekt” toen hij het bericht las over de bonus die Booking.com geeft aan topbestuurders van het bedrijf, dat vorig jaar loonsubsidie (NOW) ontving. Die ontboezeming deed hij in een debat met de Tweede Kamer over de steunpakketten. Ondanks zijn eigen onvrede kan Koolmees niets doen tegen de bonus, zegt de bewindsman. „Mijn persoonlijke normen zijn niet hetzelfde als juridische normen.”