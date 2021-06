Koningin Máxima bezoekt ‘haar’ Concertgebouworkest

Koningin Máxima is woensdagochtend op bezoek geweest bij het Koninklijk Concertgebouworkest, waarvan zij sinds 2005 beschermvrouw is. Máxima maakte in het in 2019 in gebruik genomen ‘clubhuis’ - kantoor en oefenruimte - van het orkest aan de Gabriël Metsustraat in Amsterdam kennis met de nieuwe directie. Ook werd ze bijgepraat over de recente activiteiten, de toekomstplannen en onderwijsprogramma’s. „Iedereen houdt van klassieke muziek, maar niet iedereen weet het”, kreeg de koninklijke muziekliefhebber te horen.