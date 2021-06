De noordelijke dijk langs de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem is in de toekomst vooral bestemd voor fietsers. Auto’s zijn er te gast, zegt het waterschap Rivierenland dat aan de slag gaat om de 80 kilometer dijk tussen beide steden in de komende jaren te versterken. De dijkversterking moet in 2026 klaar zijn en direct daarna volgt de herinrichting van de weg langs de rivier.