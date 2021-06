De procedure die een groep certificaathouders van huizenwebsite Funda had gestart bij de Ondernemingskamer tegen makelaarsorganisatie NVM is aangehouden. Vereniging FundaBelang wil de interne besluitvorming bij de NVM over de toekomst van Funda een kans geven. FundaBelang startte de procedure omdat de NVM in strijd zou handelen met het belang van de huizenwebsite en eigenbelang zou nastreven.