Voormalig-directeur Andrei Pivovarov van de Russische oppositiegroep Open Rusland is maandag in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald en opgepakt. Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken vanaf luchthaven Pulkovo toen agenten het toestel stopten en hem meenamen, zo liet Pivovarov via Twitter weten.