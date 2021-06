Pfizer mag hoogstwaarschijnlijk meer coronavaccins produceren in zijn fabriek in het Belgische Puurs. De toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, is positief over het opvoeren van de productie. Dit zal „onmiddellijk een groot effect hebben op de levering van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech aan de Europese Unie”, aldus de waakhond.