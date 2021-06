Spiegeldepot met kunst vullen is „militaire operatie”

Het veelbesproken spiegeldepot van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam gaat op 6 november open voor publiek. In het gebouw, dat de vorm heeft van een enorme beker en geheel met spiegels is bekleed, kunnen belangstellenden een indruk krijgen van de 151.000 bezittingen van Boijmans en zien hoe medewerkers onder meer restaureren. Inmiddels is Boijmans begonnen met het ‘inhuizen’ van de collectie, dat van vijf locaties komt: drie in Rotterdam, een in Den Haag en een in Antwerpen.