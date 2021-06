Pablo’s passie: zakelijk vastgoed mogelijk maken

Voor ondernemers kan het best lastig zijn om hun vastgoed gefinancierd te krijgen. Banken zijn sinds de kredietcrisis van 2008 niet meer zo gul met het verstrekken van leningen voor commercieel vastgoed, zeker niet voor de -vanuit het perspectief van een bank- kleinere bedragen. Daar kwamen ook de oprichters van Mogelijk Vastgoedfinanciering achter. Maarten Rövekamp was projectontwikkelaar voor bedrijfsmatig onroerend goed, en in de crisis lukte het zijn klanten niet om de aankoop van een bedrijfsunit gefinancierd te krijgen. Hij heeft toentertijd een aantal keer zelf bijgesprongen als investeerder. Ook Pablo de Loor zag het effect van de crisis met eigen ogen. Hij was makelaar van zakelijk vastgoed, en zag dat het voor veel ondernemers onmogelijk werd hun eigen pand te kopen. Samen met Annemieke Schoonderwoerd hebben ze toen Mogelijk Vastgoedfinanciering opgericht.