Corona op zijn retour, afgelopen week zo’n 20.000 positieve tests

In een razend tempo verliest het coronavirus terrein in Nederland. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 20.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Bovendien worden steeds minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen en overlijden steeds minder mensen aan het virus. Vanwege de aanhoudende daling heeft het kabinet de coronaregels versoepeld, en in de komende tijd verdwijnen er nog meer coronamaatregelen.