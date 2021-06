Salarisadministratie is een vak apart. Wie dat vak écht wil ontdekken in al zijn facetten, kan zijn hart ophalen bij Fiscount Loonservice. Het Veenendaalse bedrijf is erin gespecialiseerd. Vijftien specialisten geven honderd accountants en hun klanten bovendien advies op het gebied van HR. ‘We zijn op zoek naar nummer zestien en zeventien”, zegt René Pater. En het klinkt als een uitnodiging…